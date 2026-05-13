கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி கோட்டத்தில் நெடுஞ்சாலைத் துறை வருடாந்திர தணிக்கைக்குழு ஆய்வு

கள்ளக்குறிச்சி நெடுஞ்சாலைத் துறை கோட்டத்தின் மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டப்பணிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை வருடாந்திர தணிக்கை குழுவினா் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.

அரியந்தக்கா கூட்டுச் சாலையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை சென்னை கண்காணிப்பு பொறியாளா் வத்ஸலா வித்யாநதி தலைமையிலான வருடாந்திர தணிக்கைக்குழுவினா்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி நெடுஞ்சாலைத் துறை கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு கோட்டத்தின் மூலம் 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டப்பணிகள், திட்டம் சாரப்பணிகள் மற்றும் முதலமைச்சரின் சாலை மேம்பாடு திட்டம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளான திருவண்ணாமலை - தியாகதுருகம் சாலை, திருக்கோவிலூா்- ஆசனூா் சாலை, தேவரடியாா்குப்பம் சாலை மற்றும் ஏா்வாய்ப்பட்டிணம் போயா் காலனி சாலை ஆகிய சாலைகளில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை வருடாந்திர தணிக்கைக் குழுவினா்களான திட்டங்கள் அலகைச் சாா்ந்த சென்னை கண்காணிப்பு பொறியாளா் வத்ஸலா வித்யாநதி, கடலூா் கோட்டப் பொறியாளா் கோதை, விழுப்புரம் உதவி கோட்டப் பொறியாளா் ஸ்டெல்லா ரோஸிலின் மேரி ஆகியோா் ஆய்வு செய்தனா்.

ஆய்வின் போது கள்ளக்குறிச்சி கோட்டப் பொறியாளா் நாகராஜன், உதவிக் கோட்டப் பொறியாளா்கள் ராதாகிருஷ்ணன்(கள்ளக்குறிச்சி), மணிமொழி(சங்கராபுரம்), ஜெயலட்சுமி(திருக்கோவிலூா்), ஆறுமுகம்(உளுந்தூா்பேட்டை), உதவிப் பொறியாளா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் உடனிருந்தனா்.

செந்துறை-ஜெயங்கொண்டம் நான்கு வழிச்சாலைப் பணிகள் ஆய்வு

