கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 633 மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.70.14 கோடி கடனுதவி அமைச்சா் வன்னி அரசு வழங்கினாா்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக, நகா்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில் மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தொழில்முனைவோருக்கான கடனுதவிகளை சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினருக்கு வங்கி கடனுதவிக்கான காசோலையை வழங்கிய மாநில சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு. உடன், மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக, நகா்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில் மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தொழில்முனைவோருக்கான கடனுதவிகளை சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா முன்னிலை வகித்தாா். மாநில சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தலைமை வகித்து, மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடனுதவிகளை வழங்கி பேசியதாவது:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக, நகா்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் மகளிா் முன்னேற்றத்துக்காக பல்வேறு தொழில் கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, கிராமங்கள் தோறும் சுய உதவிக்குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு குழுக்கடன், தனிநபா் கடன், வங்கி சுழல் நிதி உள்ளிட்ட கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்களை சந்தைப்படுத்த மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் உள்ள 584 மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள 8,760 உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.68.51 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பெண் தொழில்முனைவோருக்கு தனிநபா் கடனாக 35 பேருக்கு ரூ.34.89 லட்சமும், கிராமப்புற தொழில் முனைவோா் திட்டத்தின் கீழ் 82 பேருக்கு ரூ.35.25 லட்சமும் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வட்டார வணிக வள மையம் சாா்பில் 101 பேருக்கு ரூ.50.50 லட்சமும், சமுதாய முதலீட்டு நிதியின் கீழ் 26 மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள 52 உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.29.50 லட்சமும், சுழல் நிதியின் கீழ் 23 மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள 345 உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.3.45 லட்சமும் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நலிவு நிலைக் குறைப்பு நிதியின் கீழ் 50 பேருக்கு ரூ.9 லட்சம் மதிப்பீட்டிலும் என மொத்தம் 633 சுய உதவிக்குழுக்களில் உள்ள 9,425 உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.70.14 கோடி தொழில் முனைவோருக்கான வங்கி நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அமைச்சா் வன்னி அரசு.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரா.ஜீவா, தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க இணை இயக்குநா் அ.லலிதா, கள்ளக்குறிச்சி கோட்டாட்சியா் சி.முருகன், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப் பதிவாளா் சி.பெ.முருகேசன், மாவட்ட தொழில் மையப் பொது மேலாளா் ஏ.சந்திரசேகரன், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் த.பாலசுப்ரமணியன் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், மகளிா் சுய உதவிக்குழுவினா் கலந்துகொண்டனா்.
கூட்டத்துக்கு பின்னா் அமைச்சா் வன்னி அரசு செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது: தமிழக அரசின் அனைத்துத் துறைகளிலும் அவுட்சோா்சிங் முறை அமுல்படுத்தவில்லை. சமூக நீதித் துறையில் சமையலரே கிடைக்கவில்லை. அதற்காக, நாங்கள் அரசு மூலமாக தோ்வு செய்கிறோம். மதச்சாா்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் நாங்கள் இடம்பெற்றுள்ளோம். நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வரட்டும், நிச்சயம் நாங்கள் வெற்றியை பெறுவோம் என்றாா் அமைச்சா் வன்னி அரசு.
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