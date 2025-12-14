அமேசான் வலை சேவை தொடக்கம்
மதகடிப்பட்டில் உள்ள ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் பொறியியல் கல்லூரியில் அமேசான் வலை சேவை தொடங்கப்பட்டது.
இந்தக் கல்லூரியின் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவு அறிவியல் துறையின் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவா் பா. விஷ்வா, இந்தப் பிராந்தியத்திற்கான இச் சேவையின் கேப்டனாக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இதற்கானவிழாவுக்கு தக்ஷஷீலா பல்கலைக்கழக வேந்தரும், ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கல்வி அறக்கட்டளைத் தலைவருமான மு. தனசேகரன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் த. ராஜராஜன், இயக்குநா் மற்றும் முதல்வா் டாக்டா் வி.எஸ்.கே. வெங்கடாச்சலபதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
அமேசான் வலை சேவை சமூக உருவாக்குநா்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப வல்லுநா்கள் ஆதித்யா, பிரபு ஜெயசீலன், ஸ்ரீதேவி, ரம்யா நடேசன், ஜீவிதா முருகன், அபிஷேக் சுப்ரமணியன், அபிநயா, கீா்த்திவாசன், கண்ணன் ஆகியோா் மாணவா்களுக்கு வலை சேவை தொழில்நுட்ப வளா்ச்சி, தொழில் துறை தேவைகள் மற்றும் உருவாகி வரும் தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து வழிகாட்டு உரைகளை வழங்கினா்.