குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று புதுச்சேரி வருகை! பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறாா்!
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புதுச்சேரிக்கு திங்கிள்கிழமை (டிச. 29) வருகிறாா். மத்திய பல்கலைக்கழகப் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பட்டங்களை வழங்குகிறாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தில்லியில் இருந்து திங்கள்கிழமை காலை 5.30 மணிக்கு தனி விமானத்தில் புறப்படுகிறாா். காலை 10 மணிக்கு புதுச்சேரி விமான நிலையம் வருகிறாா்.
அவரை விமான நிலையத்தில் துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என். ரங்கசாமி, அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏக்கள், அரசு அதிகாரிகள் வரவேற்கின்றனா். விமான நிலையத்தில் போலீஸாரின் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்படுகிறது.
பின்னா் அங்கிருந்து காா் மூலம் புதுவை கம்பன் கலையரங்கத்துக்கு காலை 10.20 மணிக்கு வருகிறாா். அங்கு நடைபெறும் அரசு விழாவில், குமரகுரு பள்ளத்தில் பொலிவுறு நகா் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைத் திறந்து வைக்கிறாா்.
பாரதியாா் சிலைக்கு மாலை: தொடா்ந்து, காலை 11.20 மணிக்கு பாரதியாா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அவரின் நினைவு இல்லத்தைப் பாா்வையிடுகிறாா். 11.50 மணிக்கு குமரகுரு பள்ளத்தில் திறக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை அவா் பாா்வையிட்டு, பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறாா்.
அங்கிருந்து பிற்பகல் 12.20 மணிக்கு மூலக்குளத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் அவா் பங்கேற்கிறாா். தொடா்ந்து ராஜீவ் காந்தி சதுக்கத்தில் உள்ள தனியாா் ஹோட்டலில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கிறாா்.
பிற்பகல் 3 மணிக்கு காலாப்பட்டில் உள்ள புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக் கழகம் செல்கிறாா். அங்கு நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று மாணவா்களுக்குப் பட்டங்களை வழங்கி பேருரையாற்றுகிறாா்.
முன்னதாக அங்கு, சா்வதேச மாநாட்டு மையத்தைத் திறந்து வைத்து, 100 அடி உயர கம்பத்தில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைக்கிறாா். தொடா்ந்து மாலை 4 மணிக்கு புதுச்சேரி விமான நிலையத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து தனி விமானத்தில் திருச்சி புறப்பட்டுச் செல்கிறாா்.
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக இருந்தவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன். இவா் குடியரசு துணைத் தலைவராகப் பதவியேற்றப் பிறகு முதன்முறையாகப் புதுச்சேரிக்கு வருகிறாா். குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனின் வருகையையொட்டி புதுச்சேரியில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
லாஸ்பேட்டை விமான நிலையம் முதல் கிழக்குக் கடற்கரை சாலை, காலாப்பட்டு பல்கலைக்கழக சாலை சீரமைக்கப்படுகிறது. நகர பகுதியில் உள்ள சாலைகளும் சீரமைக்கப்படுகின்றன. மேலும், அவா் செல்லும் சாலைகளின் இருபுறமும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
குடியரசு துணைத் தலைவரின் பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து சீரமைப்பு பணியில் 1,500 போலீஸாா் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா். மேலும் 4 கம்பெனி துணை ராணுவ படையும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அவரது வருகையையொட்டி, புதுச்சேரியில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.