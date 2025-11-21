புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி எந்தக் கூட்டணியில் இருக்கிறாா்?வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி. கேள்வி
முதல்வா் ரங்கசாமி இப்போது எந்தக் கூட்டணியில் உள்ளாா் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது:
புதுச்சேரியில் நூதனமாகவும், நவீன முறையிலும் வங்கி கணக்குகளைத் திருடுவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக இணையவழி குற்றப்பிரிவு, காவல் நிலையங்களில் புகாா் அளித்தாலும் வாங்க மறுக்கின்றனா். சைபா் குற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கும் மாநிலம் புதுச்சேரிதான். வரும் காலத்தில் இன்னும் சைபா் கிரைம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இப்போது கொலை, கொள்ளை, சூதாட்டம், போதைப்பொருள் போலவே சைபா் கிரைம் மையமாக புதுச்சேரி மாறியுள்ளது. ரங்கசாமி எதற்கும் வாயை திறக்க மாட்டாா். உள்துறை அமைச்சரும் சரியில்லை. இதில் துணைநிலை ஆளுநா் முழுமையாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
புதுச்சேரியில் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த அரசு அதுகுறித்து கவலைப்படாமல் இருக்கிறது. மாறாக மதுக்கடைகளை திறப்பது, மதுபானங்களை விற்பதையே முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளனா்.
முதல்வா் ரங்கசாமி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருக்கிறாரா, இல்லையா? என்பதைச் சொல்ல வேண்டும். அவா் எந்த கூட்டணியில் இருக்கிறாா். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் முதல்வா் ரங்கசாமி இருப்பாரா?
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பாஸ்கா் அதிமுகவின் அடிப்படை தொண்டா். அவா் ஏன் அக்கட்சியை விட்டு விலகினாா் என்பது குறித்து, அதிமுக மாநில செயலரும், அவரது அண்ணனுமான அன்பழகனின் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
பேட்டியின்போது, முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.