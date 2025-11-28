டித்வா புயல்: புதுச்சேரி பல்கலை. தோ்வுகள் இன்று ரத்து

புதுச்சேரி
டித்வா புயல்: புதுச்சேரி பல்கலை. தோ்வுகள் இன்று ரத்து
புயல் மற்றும் மழை காரணமாக புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைந்த அனைத்துக் கல்லூரிகளின் தோ்வுகளும் சனிக்கிழமை ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இத் தோ்வுகள் மற்றொரு நாளில் நடைபெறும்.
புதுச்சேரி பல்கலைக் கழக நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப் பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைந்துள்ள புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம், அந்தமான் நிக்கோபா் மற்றும் லட்சத் தீவுகளில் உள்ள கல்லூரிகளின் பாடத் தோ்வு, செய்முறை தோ்வு இரண்டும் தள்ளி வைக்கப்படுகின்றன. மாற்றியமைக்கப்பட்ட தேதி பின்னா் தெரிவிக்கப்படும்.