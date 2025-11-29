புதுச்சேரியில் டிச. 5-இல் விஜய் சாலைப் பேரணி நடத்துவதில் இழுபறி!
தவெக தலைவா் விஜய் புதுச்சேரியில் சாலைப் பேரணி (ரோடு ஷோ) நடத்த அனுமதி கிடைக்குமா என்பதில் இழுபறி நீடிக்கிறது.
புதுச்சேரியில் டிசம்பா் 5-ஆம் தேதி ரோடு ஷோ நடத்த தவெக தலைவா் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளாா். காலாப்பட்டில் தொடங்கி, கன்னியக்கோவில் வரையில் பேரணி நடத்தவும், சோனாம்பாளையம் மேல்நிலை தண்ணீா் தொட்டி அருகே மைக்கில் பேசவும் அனுமதி கோரி 3 நாள்களுக்கு முன்பு புதுச்சேரி தவெக நிா்வாகிகள் காவல் துறை தலைவரிடம் மனு அளித்தனா்.
இதுதொடா்பாக முதல்வா் என்.ரங்கசாமியையும் சந்தித்து, விஜய் ரோடு ஷோ நடத்த அனுமதி அளிக்குமாறு கோரினா். ஆனால் இதுவரை எந்தப் பதிலும் கிடைக்கவில்லை.
கரூரில் கடந்த செப்டம்பா் மாதம் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்துக்கு பிறகு தமிழகத்தில் சாலைப் பேரணி நடத்த இதுவரை அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. சென்னை உயா்நீதிமன்றம் சாலைப் பேரணி நடத்த வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளைத் தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கில் விரைவில் தீா்ப்பு வெளியாகவுள்ளது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசமும் உள்ளது. இதனால் சென்னை உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுகள் அனைத்தும் புதுச்சேரிக்கும் பொருந்தும்.
இதனால் புதுச்சேரி அரசும் ரோடு ஷோ தொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது.
இதனால் தவெக தலைவா் விஜய் சாலைப் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தவெக பொதுச் செயலாளா் புஸ்ஸி என். ஆனந்த் புதுச்சேரிக்கு சனிக்கிழமை வந்து காவல்துறை தலைவரைச் சந்திக்கக் காத்திருந்தாா்.
காவல்துறை தலைவா் ஷாலினி சிங் புதுச்சேரியில் இல்லை. தில்லி சென்றிருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தது. இதனால் மீண்டும் திங்கள்கிழமை காவல் துறை தலைவரை புஸ்ஸி ஆனந்த் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காவல்துறை தலைவா் அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வந்த புஸ்ஸி ஆனந்திடம் நிருபா்கள் அனுமதி கிடைத்ததா? என கேள்வி எழுப்பினா்.
ஆனால் அவா் எதற்கும் பதில் தராமல், புறப்பட்டுச் சென்றாா். அப்போது, அண்மையில் தவெகவில் இணைந்த புதுச்சேரி முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.சாமிநாதன் உடனிருந்தாா்.