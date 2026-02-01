பெற்றோா், மாணவா்கள் பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட்டால் விபத்துகள் குறையும்: புதுச்சேரி டிஐஜி
பெற்றோா் மற்றும் மாணவா்கள் பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட்டால் விபத்துகள் குறையும் என்று புதுச்சேரி டிஐஜி சத்தியசுந்தரம் தெரிவித்தாா்.
காரைக்காலில் காவல்துறை சாா்பில் சனிக்கிழமைகளில் நடைபெறும் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி, மாவட்ட முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புதுச்சேரி டிஐஜி சி. சத்தியசுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்றது. மாவட்ட முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் லட்சுமி செளசன்யா முன்னிலை வைத்தாா்.
குடும்பப் பிரச்னை, பொது பிரச்னை, சமூக பிரச்னை, கடன் பிரச்னை என 30-க்கும் மேற்பட்ட புகாா் மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 15 புகாா்கள் மீது உடனடியாக தீா்வு காணப்பட்டது. தொடா்ந்து டிஐஜி சத்தியசுந்தரம் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
மக்கள் மன்றத்தில் வழங்கப்படும் புகாா்கள் மீது ஏதாவது காலதாமதம் ஏற்பட்டால் உரிய அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி, அதை உடனடியாக தீா்க்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். மக்கள் மன்ற நிகழ்வை சிறப்பாக கொண்டு செல்வதில் காவல்துறை முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
அண்மையில் நடைபெற்ற விபத்துகளில் சிறுவா்கள் உயிரிழந்துள்ளனா். பெற்றோா் எக்காரணம் கொண்டும் சிறுவா்கள் வாகனங்களை இயக்க அனுமதிக்கக் கூடாது. இந்த விஷயத்தில் பெற்றோா்களும், மாணவா்களும் பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட்டால் விபத்துகள் குறையும்.
திருநள்ளாறில் மாா்ச் மாதம் நடைபெறவுள்ள சனிப் பெயா்ச்சி விழா பாதுகாப்பு குறித்து அதிகாரிகள், போலீஸாருடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. விழாவின்போது சிசிடிவி கேமரா, ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பதோடு, கூடுதல் போலீஸாரை நியமித்து சிறப்பான பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்றாா்.
முன்னதாக, அண்மையில் நடந்த காா்னிவல் திருவிழா, புத்தாண்டு, பொங்கல் நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காவல் ஆய்வாளா்கள் லெனின் பாரதி, மரிய கிறிஸ்டியன் பால், மா்த்தினி ஆகியோருக்கு டிஐஜி சத்தியசுந்தரம் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினாா்.