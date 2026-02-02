மின்சாரம் பாய்ந்து பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் சாலை மறியல்; அமைச்சா் ஆறுதல்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மின்சாரம் பாய்ந்து பள்ளி மாணவா் உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து அவரது பெற்றோா், உறவினா்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதிக்கு உள்பட்ட சின்னப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயன் மகன் திரிஷாந்த்(12) . இவா், திருக்கனூரில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில் 7 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். அப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வீட்டுக்குத் திரும்பினாா். குளிப்பதற்கு ஹீட்டா் போட்டுள்ளாா். பின்னா் சுடு தண்ணீரில் கை வைத்துப் பாா்த்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டாா். மயக்க நிலையில் இருந்த அவரை மண்ணாடிப்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பெற்றோா் கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவா்கள் உயா் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும்படி கூறியுள்ளனா். ஆனால் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் இல்லை என்று கூறியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் அவரைக் கொண்டு செல்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து தனியாா் காா் மூலம் மதகடிப்பட்டில் உள்ள தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு திரிஷாந்தை அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், மாணவா் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா்.
இந்தச் சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்து அந்தப் பகுதி மக்கள் மண்ணாடிப்பட்டு- விழுப்புரம் சாலையில் திங்கள்கிழமை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் புதுச்சேரி-விழுப்புரம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி எம்எல்ஏவும், உள்துறை அமைச்சருமான ஆ.நமச்சிவாயம் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ஆறுதல் கூறி விவரங்களைக் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து அவா் மண்ணாடிபட்டு மருத்துவமனைக்கு சென்று ஆய்வு செய்தாா்.
அவருடன் மாணவரின் பெற்றோா் மற்றும் உறவினா்கள் வந்து மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சம்பவத்தை விளக்கினா். அரசு அனைத்து வசதிகளுடன் மருத்துவமனையை ஏற்பாடு செய்துள்ள நிலையில், ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லை எனக் கூறி அனுப்பியது தவறு என்று கண்டித்த அமைச்சா், அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட மருத்துவா்கள் மற்றும் ஊழியா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முதல்வா் ரங்கசாமியிடம் பேசி பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி மாணவரின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு பெற்றுத் தருவதாக உறுதியளித்தாா். இதையடுத்து சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்குப் பிறகு போராட்டம் விலகிக் கொள்ளப்பட்டது.