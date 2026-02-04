புதுச்சேரி
ஓவியக் கண்காட்சி
புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகரில் ஒருநாள் ஓவியக் கண்காட்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகரில் ஒருநாள் ஓவியக் கண்காட்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
குளோபல்ஆா்ட் ஓவியப் பள்ளியில் புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் வி. முத்து - கிருஷ்ணவேணி இணையா் இதைத் தொடங்கி வைத்தனா். பொறிஞா் மு.சுரேஷ்குமாா், நிா்வாக இயக்குநா் சு.ரம்யா, புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் சீனு. மோகன்தாசு, பொறிஞா் மு.பாலசுப்ரமணியன், துணைச் செயலா் தெ.தினகரன், தி.பாரதி, எம்.எஸ்.ராஜா, இர.ஆனந்தராசன், அ.சிவேந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இதில் 100 -க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் வரைந்த ஓவியங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. இதைப் பெற்றோா்கள், ஆசிரியா்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பாா்த்து மகிழ்ந்தனா்.