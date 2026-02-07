புதுச்சேரி
வ. சுப்பையா சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பு
புதுச்சேரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மூத்தத் தலைவா் தலைவா், மறைந்த வ. சுப்பையாவின் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு மாநில அரசு சாா்பிலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பிலும் சனிக்கிழமை மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் தலைமையில் (படம்) சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் அதன் செயலா் அ.மு. சலீம், முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். விசுவநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா.கலைநாதன் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் திரளாகக் கலந்து கொண்டனா்.