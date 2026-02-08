தென் மாநிலங்கங்களை கண்டுகொள்ளாத மத்திய அரசு! - கே. பாலகிருஷ்ணன்
தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களை மத்திய பாஜக அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே. பாலகிருஷ்ணன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
புதுச்சேரி மாா்க்சிஸ்ட் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது:
புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து என்பது அறிவிப்பாகவே இருக்கிறது. புதுச்சேரி வந்த மத்திய இணையமைச்சா் எல். முருகன் புதுச்சேரியில் 5 ஆண்டுகாலமாக நல்லாட்சி நடப்பதாகவும், அதன் சாதனையால் வரும் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் என்றும் கூறியுள்ளாா்.
ஆனால், உண்மையில் இந்த 5 ஆண்டுகாலத்தில் நல்லாட்சி நடைபெறவில்லை. என்.ஆா்.காங்கிரஸ்-பாஜக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் ஏதேனும் ஒன்றை நிறைவேற்றி உள்ளதா? இப்போது திடீரென தொழில் வளா்ச்சிக்கான திட்டங்களை அறிவிக்க உள்ளதாக கூறுகின்றனா். 5 ஆண்டுகாலத்தில் மூடப்பட்ட பஞ்சாலைகளை திறக்க எந்தவழியும் செய்யவில்லை. தொழில் வளா்ச்சியே இல்லாமல் புதுச்சேரி முடங்கிக் கிடக்கிறது. வேலை வாய்ப்பு அறவே இல்லை.
இந்த ஆட்சியின் சாதனையாக போலி மருந்து ஊழலைத்தான் சொல்ல வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் எதிா்க்கட்சியினா் கேள்வி கேட்டனா் என்பதற்காக 8 எம்.பி.க்களை இடைநீக்கம் செய்துள்ளனா். மத்திய அரசு தற்போது தாக்கல் செய்தது மோசமான பட்ஜெட். பல்வேறு துறைகளுக்கு கடந்தாண்டு ஒதுக்கிய தொகையைக் கூட குறைத்துள்ளனா்.
புதுச்சேரியில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணியை கண்டித்தும், வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் பிப். 20-ஆம் தேதி வில்லியனூா், அரியாங்குப்பம் பகுதிகளில் விவசாயிகள், மக்களைத் திரட்டி நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு சட்டப்பேரவை முன் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த தீா்மானித்துள்ளோம். தமிழகம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களை மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை.
புதுச்சேரியில் கூட்டணி தொடா்பாக ஒவ்வொரு கட்சியாக அழைத்து பேச்சு வாா்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில் அடுத்த கட்டமாக காங்கிரஸுடன் திமுகவினா் பேசுவாா்கள்.
இண்டி கூட்டணி தொகுதி பேச்சு வாா்த்தை தமிழகத்தில் எப்படி உள்ளதோ அதே போன்றுதான் இங்கும் நடக்கும். இம்முறை புதுச்சேரியில் குறைந்தபட்சம் 2 தொகுதிகளில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போட்டியிடும்.
மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை எதிா்த்து அகில இந்திய அளவில் தொழிற்சங்கங்கள் வரும் 12-ம் தேதி வேலை நிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன. விவசாயிகளும் இந்தப் போராட்டத்தில் இணைவதாக கூறியுள்ளனா்.
அந்த அடிப்படையில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் முழுமையாக ஆதரவு தருவதாக தீா்மானித்துள்ளோம். புதுச்சேரியில் 12 மையங்களில் மறியல் போராட்டம் நடத்துவதுடன், பொது வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தவும் முடிவு செய்துள்ளோம் என்றாா் பாலகிருஷ்ணன்.