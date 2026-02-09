புதுச்சேரி ரயில் சேவையில் மாற்றம்
புதுச்சேரி: பொறியியல் பணி பராமரிப்பு காரணமாக புதுச்சேரி ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா். வினோத் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
புதுச்சேரி- கச்சிகுடா விரைவு ரயில் பிப். 17 புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 12.45 மணிக்குப் புறப்பட்டுச் செல்லும். வழியில் தேவையான இடத்தில் 120 நிமிஷங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும். இதே போன்று புதுச்சேரி- காக்கிநாடா துறைமுக விரைவு ரயில் பிப். 12-ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டுச் செல்லும்போது வழியில் தேவைப்படும் இடத்தில் 120 நிமிஷங்கள் நின்று செல்லும்.
புதுச்சேரி - காக்கிநாடா துறைமுக விரைவு ரயில் பிப். 14 பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டுச் செல்லும். வழியில் தேவைப்படும் இடத்தில் 90 நிமிஷங்கள் நின்று செல்லும்.
புதுச்சேரி- திருப்பதி விரைவு ரயில் பிப். 12, 14 ஆகிய தேதிகளில் புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 2.40 மணிக்குப் புறப்பட்டுச் செல்லும். வழியில் தேவைப்படும் இடத்தில் 20 நிமிஷங்கள் நின்று செல்லும்.
இதே போன்று தாதா்- புதுச்சேரி விரைவு ரயில் பிப். 13-ஆம் தேதி தாதா் ரயில் நிலையத்தில் இரவு 9.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு வரும்போது வழியில் தேவையான இடத்தில் 35 நிமிஷங்கள் நின்று செல்லும் என குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.