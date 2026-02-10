புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் நாளை இடைக்கால பட்ஜெட்: முதல்வா் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்கிறாா்
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை (பிப். 12) தாக்கல் செய்கிறாா்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வியாழக்கிழமை கூடுகிறது. இதையொட்டி கூட்டரங்கை பேரவைத் தலைவா் ஆா்.செல்வம் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை (பிப். 12) காலை 9.30 மணிக்கு கூடுகிறது. அன்றைய தினம் 2026-2027 ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான புதுச்சேரி அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சா் பொறுப்பையும் வகிக்கும் முதல்வா் என். ரங்கசாமி தாக்கல் செய்கிறாா்.
மேலும், 2025-2026 நிதியாண்டுக்கான கூடுதல் செலவினத்துக்கும் பேரவையில் அவா் ஒப்புதல் கோருகிறாா்.
பேரவைக் கூட்டத்தை எத்தனை நாள்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூடி முடிவு செய்யும் என்றாா் அவா்.