அரசு பணிகளுக்கான தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு

புதுச்சேரி
அரசு பணிகளுக்கான தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு
புதுச்சேரி அரசு தோ்வு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அரசு பணிகளுக்குத் தோ்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு தோ்வு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அரசு பணிகளுக்குத் தோ்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
இளநிலை நூலக உதவியாளா், தொகுப்பு (கேலரி) உதவியாளா்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த 2 ஆம் நிலைத் தோ்வு ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி நடக்கிறது. எல்.டி.சி., மற்றும் ஓவியா் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த மேல் நிலைத் தோ்வு முதல் தாள் வரும் 31 ஆம் தேதி காலையும், 2 ஆம் தாள் மதியமும் நடக்கிறது. ஓவியருக்கான திறன் தோ்வு ஜூன் 7 ஆம் தேதி காலை நடக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.