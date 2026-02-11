கோப்புப்படம்.
அரசு பணிகளுக்கான தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு

புதுச்சேரி அரசு தோ்வு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அரசு பணிகளுக்குத் தோ்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
இளநிலை நூலக உதவியாளா், தொகுப்பு (கேலரி) உதவியாளா்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த 2 ஆம் நிலைத் தோ்வு ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி நடக்கிறது. எல்.டி.சி., மற்றும் ஓவியா் பணிக்கான ஒருங்கிணைந்த மேல் நிலைத் தோ்வு முதல் தாள் வரும் 31 ஆம் தேதி காலையும், 2 ஆம் தாள் மதியமும் நடக்கிறது. ஓவியருக்கான திறன் தோ்வு ஜூன் 7 ஆம் தேதி காலை நடக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.