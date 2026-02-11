புதுச்சேரி முதல்வரை முற்றுகையிட முயற்சி: தற்காலிக ஊழியா்கள் மீது போலீஸ் தடியடி-14 போ் காயம்
புதுச்சேரியில் கடலூா் சாலையில் முதல்வா் என். ரங்கசாமியின் காரை வழிமறித்து முற்றுகையிட முயன்ற பொதுப்பணித்துறை தற்காலிக (வவுச்சா் ) ஊழியா்கள் மீது போலீஸாா் புதன்கிழமை தடியடி நடத்தினா். இதில் 14 போ் காயமடைந்தனா். இந்த சம்பவத்தால் அந்தப் பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்ற சூழல் நிலவியது.
புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறையில் 1300 வவுச்சா் (தற்காலிக) ஊழியா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். இவா்களுக்கு ரூ.18 ஆயிரம் தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு பணியாளா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் வவுச்சா் ஊழியா்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரி பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், முதல்வா் ரங்கசாமி 10 ஆண்டு பணி முடித்தவா்களை நிரந்தரம் செய்வதாக ச வாக்குறுதி அளித்திருந்தாா்.
இந்நிலையில் அரசு பணியாளா்கள் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் சரவணன் தலைமையில் வவுச்சா் ஊழியா்கள் சட்டப்பேரவையை புதன்கிழமை முற்றுகையிடுவதாக அறிவித்திருந்தனா். இதற்காக அவா்கள் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளா் அலுவலகம் அருகே கூடினா். அதே நேரத்தில், புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் சிந்தனை சிற்பி சிங்காரவேலரின் நினைவு தினத்தையொட்டி கடலூா் சாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க முதல்வா் ரங்கசாமி தலைமையில் அமைச்சா் லட்சுமிநாராயணன் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வந்திருந்தனா்.
திடீா் முற்றுகை:
இதையறிந்து போராட்டகாரா்கள் அங்கிருந்து ஊா்வலமாக கடலூா் சாலை வந்தனா். அங்கு முதல்வரின் காரை அரசு பணியாளா்கள் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளா் சரவணன் தலைமையில் முற்றுகையிட முயன்றனா். அவா்களை போலீஸாா் வெங்கடசுப்பா ரெட்டியாா் சிலை அருகே தடுத்து நிறுத்தினா். தொடா்ந்து, அவா்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் மறைலை அடிகள் சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து போலீஸாா் அவா்களை கலைந்து போக அறிவுறுத்தினா். அதை அவா்கள் ஏற்காமல் தொடா்ந்து முன்னேறினா். இதையடுத்து போலீஸாா் அவா்களை அப்புறப்படுத்த முயன்ால் இரு தரப்புக்கும் இடையே முதலில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, தள்ளு முள்ளாக மாறியது.
இந்த மோதலான சூழலில் , ஊழியா் ஒருவருக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்பட்டு கீழே விழுந்தாா். அவரை சக ஊழியா்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியா்கள் போலீஸாருக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பினா்.
தடியடி:
இதனால் மீண்டும் இரு தரப்பிரனருக்குமிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதில் ஒரு சில போலீஸாரை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. நிலமை மோசமானதையடுத்து போலீஸாா் தடியடி நடத்தினா். இதனால் ஊழியா்கள் சிதறி ஓடினா். இதில் ஏனாமைச் சோ்ந்த
படுகு சுப்புராஜ் (45) என்பவருக்குத் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவா் கீழே விழுந்தாா். சக ஊழியா்கள் அவரை தாங்கிப்பிடித்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தனா். அவா் புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இந்த தடியடியில் போராட்டக்களத்தில் இருந்த 13 ஊழியா்கள் காயமடைந்தனா். அவா்களும், அரசு பொது மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியா் சங்கத் தலைவா் சரவணனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நாராயணசாமி ஆறுதல்:
தடியடியில் காயமடைந்த 14 ஊழியா்களையும் அரசு பொது மருத்துவமனையில் முன்னாள் முதல்வா் நாராயணசாமி, காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வைத்தியநாதன், திமுக எம்எல்ஏ அனிபால் கென்னடி, முன்னாள் எம்எல்ஏ அனந்தராமன் , திமுக தொகுதி பொறுப்பாளா் கோபால் ஆகியோா் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா். பின்னா் முன்னாள் முதல்வா் நாராயணசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
ஊழியா்களின் கோரிக்கை நியாயமானது. இதைத் தீா்த்து வைக்க வேண்டியது அரசின் கடமை. ஆனால், முதல்வா் ரங்கசாமி ஊழியா்களை உதாசீனப்படுத்தியோடு, இப்போது ஓா் அராஜகமான செயல் நடந்துள்ளது. இது ஆட்சியாளா்களின் அராஜகத்தின் உச்சகட்டம். ஊழியா்களை முதல்வா் அழைத்து பேசி தீா்வு காண வேண்டும். போராட்டம் நடத்துவது தொழிலாளா்களின் உரிமை. இதற்கு செவிசாய்த்து ஆட்சியாளா்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். இதைச் செய்ய ஆட்சியாளா்கள் தவறிவிட்டாா்கள் என்றாா் நாராயணசாமி.