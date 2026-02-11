வில்லியனூரில் ரூ. 7.4 கோடியில் திருமண மண்டபம்: முதல்வா் ரங்கசாமி அடிக்கல்
வில்லியனூரில் ரூ.7.4 கோடியில் திருமண மண்டபம் கட்டும் பணியை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
வில்லியனூரில் ரூ. 7.4 கோடி மதிப்பீட்டில் குளிரூட்டும் வசதியுடன் கூடிய கஸ்தூரிபாய் காந்தி திருமண மண்டபம் கட்டுமான பணிக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி புதன்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.
ஏழை, எளிய மக்கள் பயன்பெற்று வந்த கஸ்தூரிபாய் காந்தி திருமண மண்டபம் சிதலமடைந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு உதவாத நிலையில் இருந்ததையடுத்து, அதை இடித்துவிட்டு இந்த மண்டபம் கட்டப்படுகிறது. இந்த விழாவுக்கு வில்லியனூா் தொகுதி சட்டப்பேரவைஉறுப்பினரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான ஆா். சிவா தலைமை வகித்தாா். பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன் முன்னிலை வகித்தாா்.
பொதுப்பணித்துறை தலைமைப் பொறியாளா் வீரசெல்வம், செயற்பொறியாளா் வைத்தியநாதன், வில்லியனூா் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா் பிரபாகா், பொதுப்பணித்துறை உதவிப் பொறியாளா் ஜலில், இளநிலைப் பொறியாளா் அருண்ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.