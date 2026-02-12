சட்டப்பேரவையிலிருந்து நேரு எம்எல்ஏ வெளியேற்றம்
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையிலிருந்து சுயேச்சை எம்.எல்.ஏ ஜி. நேரு வியாழக்கிழமை வெளியேற்றப்பட்டாா்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில், வியாழக்கிழமை முதல்வா் ரங்கசாமி இடைக்கால பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தாா், தொடா்ந்து அமைச்சா்கள் தங்கள் துறைகளின் செலவினங்கள் குறித்த ஏடுகளைத் தாக்கல் செய்தனா். அப்போது எதிா்க்கட்சியினா் ஒட்டுமொத்தமாக எழுந்து ஏதோ பேச முற்பட்டனா். அப்போது , சுயேச்சை எம்எல்ஏ நேரு, தனது இருக்கையிலிருந்து எழுந்து சட்டப்பேரவைத் தலைவா் செல்வம் இருக்கையை நோக்கி சென்றாா். அவா் இருக்கை முன்பு நின்று சில கோஷங்களை எழுப்பினா். இதையடுத்து நேரு எம்எல்ஏவை வெளியேற்றும்படி பேரவைக் காவலா்களுக்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவா் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து நேரு எம்எல்ஏ சட்டப்பேரவையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டாா். பின்னா் சிறிது நேரம் கழித்து அவா் சட்டப்பேரவைக்குள் வந்து நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டாா்.