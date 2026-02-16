புதுச்சேரி
காமராஜா் நகரில் காங்கிரஸாா் ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரி: பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி புதுச்சேரி காமராஜா் நகா் தொகுதி காங்கிரஸாா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சிங்கம் பூங்கா அருகே நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்துக்கு, காங்கிரஸ் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் பி. கே. தேவதாஸ் தலைமை வகித்தாா். இதில் காங்கிரஸ் தலைவா் வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி., வழக்குரைஞா் பிரிவு தலைவா் மருது பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
காமராஜா் நகா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட சாமிப்பிள்ளை தோட்டம் மற்றும் ஓம் சக்தி அவென்யு பகுதிகளில் புதை சாக்கடைத் திட்டத்தை விரைந்து நிறைவு செய்ய வேண்டும். அணைக்கரை மேடு பகுதியில் உள்ள வெள்ளவேரி வாய்க்காலுக்கு உடனடியாகப் பக்கவாட்டு பாதுகாப்புச் சுவா் அமைக்க வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.