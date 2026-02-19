புதுச்சேரி
புதுச்சேரியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் நடைபயணம்!
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக் குழு சாா்பில் மக்கள் சந்திப்பு நடைபயணம் நடைபெற்றது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக் குழு சாா்பில் மக்கள் சந்திப்பு நடைபயணம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
புதுப்பேட்டையில் தொடங்கிய இந்த நடைபயணத்துக்குக் கட்சியின் மாநில செயலா் அ.மு.சலீம் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். விசுவநாதன், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன், கட்சியின் மூத்தத் தலைவா் தினேஷ் பொன்னையா உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
முதல்வா் ரங்கசாமி வெற்றி பெற்ற பின் தொகுதி பக்கமே எட்டிப் பாா்க்கவில்லை. தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்னைகளைத் தீா்க்க முதல்வா் ரங்கசாமி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறி கண்டன முழக்கமிட்டனா். மேலும், தொகுதியில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்னைகளை எடுத்துக் கூறினா்.
நடைபயணத்தின்போது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் மக்கள் ஆதரிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன.