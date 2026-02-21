புதுச்சேரி
கொம்பாக்கம் பகுதியில் ரூ.88 லட்சத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள்
புதுச்சேரி வில்லியனூா் தொகுதி கொம்பாக்கம் பகுதியில் ரூ. 88.13 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை தொகுதி எம்எல்ஏ ஆா். சிவா சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
அதன்படி, செந்தூா் முருகன் நகரில் ரூ.34.66 லட்சம் செலவில் பக்க வாய்க்காலுடன் கூடிய தாா்ச்சாலை அமைக்கும் பணி, பாப்பாஞ்சாவடி சப்தகிரி நகரில் அனைத்து குறுக்கு வீதிகளுக்கும் ரூ. 26.37 லட்சம் செலவில் புதிய சாலை அமைக்கும் பணி, கொம்பாக்கம் பிரியங்கா அவென்யு நகரில் உள்ள அனைத்து வீதிகளுக்கும் ரூ. 27.10 லட்சம் செலவில் புதிய சாலை அமைத்தல் என மொத்தம் ரூ. 88.13 லட்சம் மதிப்பில் வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
பொதுப்பணித்துறை கட்டடங்கள் மற்றும் சாலைகள் மத்திய கோட்ட செயற்பொறியாளா் சீனுவாசன், இளநிலைப் பொறியாளா் முருகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.