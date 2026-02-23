காவல் உதவி ஆய்வாளா் எழுத்து தோ்வு: வினாக்களுக்கான பதில்கள் வெளியீடு

புதுச்சேரி
காவல் உதவி ஆய்வாளா் எழுத்து தோ்வு: வினாக்களுக்கான பதில்கள் வெளியீடு
புதுச்சேரி காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளா் எழுத்துத் தோ்வுக்கான பதில்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இதற்கான எழுத்துத் தோ்வு 4 மையங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தத் தோ்வின் அனைத்து வினாத்தாள் வரிசைகளின் பதில்கள் அரசு ஆள்சோ்ப்பு இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தோ்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என பணியாளா் நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறை சாா்புச் செயலா் முருகேசன் தெரிவித்துள்ளாா்.