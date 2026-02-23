புதுச்சேரி
பாஜகவுக்கு புதுச்சேரி விசிக கண்டனம்
பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து புதுவை மாநில விசிக முதன்மைச் செயலா் பெரு. அரிமாத் தமிழன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை
தில்லியில் செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாட்டில் இளைஞா் காங்கிரஸாா் அரை நிா்வாணப் போராட்டம் நடத்தியதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, புதுச்சேரி பாஜகவினா் திரண்டு இங்குள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகம் முன் ராகுல்காந்தியின் உருவ பொம்மையை எரித்துள்ளனா்.
இதைக் கண்டித்து பாஜக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற காங்கிரஸ் கட்சியினரை பாஜகவினா் உருட்டுக் கட்டையுடன் வந்து தாக்குதல் நடத்த முயன்றுள்ளனா். இதை விசிக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.