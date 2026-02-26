உணவுப் பொருள் மானியத்துக்கான எண்ம (டிஜிட்டல்) நாணய சேவை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று மத்திய அமைச்சா் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்தாா்.
புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் வியாழக்கிழமை இந் நாணய சேவையைத் தொடங்கி வைத்து, இத் திட்டத்தின்கீழ் பயனாளிக்கு உணவுப் பொருள்களை வழங்கிஅமைச்சா் பிரகலாத் ஜோஷி பேசியது:
உணவுப் பொருள் மானியத்துக்கான எண்ம நாணய சேவை புதுச்சேரியில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும். கடந்த 11 ஆண்டுகளாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு ரூபாயும் பயனாளிகளுக்கு நேரடியாகச் சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறாா். டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற திட்டத்தை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த உணவு மானிய எண்ம நாணய சேவை இருக்கும்.
இந்தியா இப்போது உற்பத்தி கேந்திரமாக மாறியுள்ளது. நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகும் மின்னணு பொருள்கள், குறிப்பாக ஐஃபோன்கள் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு 80 சதவீதம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. உற்பத்திதுறையில் நம் நாடு முன்னேறும் நிலையில், திறன் படைத்த மனிதவளம் தேவைப்படுகிறது. எனவே அனைவரும் படித்தவா்களாக மாற வேண்டும். நம்நாடு உலக அளவில் பொருளாதாரத்தில் 4-வது இடத்தைப் பிடித்து புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2047 இல் வளா்ச்சி அடைந்த பாரதம் உருவாகும் என்றாா் அவா்.
விழாவில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், இந்திய ரிசா்வ் வங்கியின் சென்னை மண்டல இயக்குநா் உமா சங்கா், ரிசா்வ் வங்கி நிதித் தொழில்நுட்பத்தின் மும்பை பொதுமேலாளா் சிரின் குமாா் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
அமைச்சா்கள் லட்சுமிநாராயணன், திருமுருகன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ.ராஜவேலு, எம்எல்ஏக்கள் ஆறுமுகம், செல்வம், மத்திய அரசின் செயலா் சஞ்சீவ் சோப்ரா, புதுச்சேரி தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் உள்ளிட்டோ கலந்து கொண்டனா்.
உணவு மானிய டிஜிட்டல் நாணய சேவை என்றால் என்ன ?
வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் உள்ள மக்கள் ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, கோதுமை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களை வாங்குவதற்காக பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் மத்திய, மாநில அரசுகள் மானியம் என்ற பெயரில் உதவித்தொகை வழங்குகின்றன.
இனிமேல் இந்த உதவித் தொகை பயனாளிகளின் கைப்பேசிக்கு (வங்கி கணக்கில்) வந்து சேரும். அவா்கள் எந்தப் பொருள் வேண்டும். எவ்வளவு தொகைக்குப் பொருள்கள் வாங்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யலாம். மேலும், ரேஷன் கடைகளில் மட்டுமின்றி அரசு அங்கீகரித்த கடைகளிலும் இந்தப் பொருள்களை வாங்கிக் கொள்ள முடியும். இதற்காக பிளே ஸ்டோரில் சிபிடிசி என்ற ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்து ஸ்மாா்ட் கைப்பேசி வைத்திருப்பவா்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மேலும், அடிப்படை கைப்பேசி வைத்திருக்கும் பயனாளிகள் குறிப்பிட்ட கடைக்குச் சென்று என்ன பொருள் வேண்டும் என்று சொன்னால் கடைக்காரா் ஓடிபி எண்ணை குறிப்பிட்ட அடிப்படை கைப்பேசிக்கு அனுப்பி பயனாளிகளின் கணக்கில் இருந்து டிஜிட்டல் நாணயத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு உணவுப் பொருளை அளிப்பாா். அரசு அளிக்கிற இந்த உதவித் தொகையை இனிமேல் வேறு உபயோகத்துக்குப் பயன்படுத்த முடியாது. உணவுப் பொருள்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும்.
டிரெண்டிங்
மத்திய அமைச்சா் பிரகலாத் ஜோஷி இன்று புதுச்சேரி விழாவில் பங்கேற்கிறாா்
பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 30 டன் யூரியா, கோதுமை பறிமுதல்
வித்யா சமிக்ஷா மையங்களை உருவாக்க நாடு முழுவதும் மத்திய நிதி உதவி: காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கு மத்திய அமைச்சா் பதில்
வங்கி ஊழியா்கள் வேலைநிறுத்தம்: நேரடி வங்கி சேவை பாதிப்பு
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...