மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் போட்டியிடக்கோரி விருப்ப மனு
2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி. போட்டியிடக் கோரி விருப்ப மனு வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட விரும்புவோா் விருப்ப மனு தாக்கல் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் வெ. வைத்தியலிங்கம் வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் போட்டியிட வலியுறுத்தி புதுச்சேரி மாநில மகளிா் காங்கிரஸ் தலைவி ஏ.ஆா்.நிஷா தலைமையில் 60-க்கும் மேற்பட்ட மகளிா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் ஒன்றிணைந்து விருப்ப மனு அளித்தனா்.
மகளிா் காங்கிரஸ் தலைவி: இதைத் தொடா்ந்து, புதுச்சேரி மாநில மகளிா் காங்கிரஸ் தலைவியான ஏ.ஆா்.நிஷாவும் தோ்தலில் போட்டியிட வலியுறுத்தி மாநில மகளிா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் விருப்பமனு தாக்கல் செய்தனா்.
குறிப்பாக முதலியாா்பேட்டை, உப்பளம், உருளையன்பேட்டை அல்லது வில்லியனூா் ஆகிய தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவா் களம் இறங்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.