புதுச்சேரி
ஜன. 19 முதல் புதுச்சேரி - திருப்பதி ரயில் நேரம் மாற்றம்
புதுச்சேரியிலிருந்து தினமும் இயக்கப்படும் திருப்பதி பயணிகள் ரயில் நேரம் ஜன. 19 முதல் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா்.வினோத் வெள்ளிக்கிழமை கூறியது: புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் இந்த ரயில் ஏற்கெனவே தினமும் பிற்பகல் 2.50 மணிக்கு புறப்படுகிறது.
இது பிற்பகல் 2.40-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. வில்லியனூா் ரயில் நிலையத்தில் இந்த ரயில் ஏற்கெனவே 2.59 முதல் 3 மணி வரை நின்று செல்லும். இனி இந்த ரயில் அங்கு 2.49 முதல் 2.50 வரை நிற்கும். சின்னபாபு சமுத்திரம் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்கெனவே பிற்பகல் 3.09 முதல் 3.10 வரை நின்று சென்ற இந்த ரயில் பிற்பகல் 2.59 முதல் 3 வரை நின்று செல்லும