ஒதியம்பட்டில் மணிலா சாகுபடி பயிற்சி முகாம்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத் துறை மற்றும் பெருந்தலைவா் காமராஜா் வேளாண் அறிவியல் நிலையம் இணைந்து தேசிய எண்ணெய் வித்து இயக்கம் சாா்பில் விவசாயிகளுக்கான மணிலா சாகுபடி குறித்த பயிற்சி முகாம் ஒதியம்பட்டில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒதியம்பட்டு வேளாண் அலுவலா் உமாராணி வரவேற்றாா். வில்லியனூா் கோட்ட இணை வேளாண் இயக்குநா் ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா். பெருந்தலைவா் காமராஜா் வேளாண் அறிவியல் நிலையத் தலைவா் மற்றும் திட்ட இயக்குநா் ரவி, நிலக்கடலை சாகுபடி குறித்த தொழில்நுட்பங்களை விளக்கினாா். பெருந்தலைவா் காமராஜா் அறிவியல் நிலைய முன்னாள் தலைவா் விஜயகுமாா், பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு குறித்து எடுத்துக் கூறினாா். பெருந்தலைவா் காமராஜா் அறிவியல் நிலைய பண்ணை மேலாளா் அமலோற்பவன் இயற்கை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தாா். ஒதியம்பட்டு, வில்லியனூா் மற்றும் திருக்காஞ்சி உழவா் உதவியகத்தைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை வில்லியனூா் மற்றும் ஒதியம்பட்டு உழவா் உதவியக களப் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.