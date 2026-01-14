புதுச்சேரி
புதுச்சேரி, காரைக்காலில் நாளை மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு
புதுச்சேரி, காரைக்கால் பிராந்தியங்களில் மதுக்கடைகளை வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 16) மூட கலால் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி கலால்துணை புதன்கிழமை வெளியிட்ட இதுகுறித்து செய்திக்குறிப்பு:
திருவள்ளுவா் தினத்தையொட்டி, மது விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி, காரைக்காலில் இயங்கி வரும் கள், சாராயம், அனைத்து வகை மதுக் கடைகள் 16-ஆம் தேதி மூட வேண்டும். மீறுவோா் மீது கலால் சட்ட விதிகள் 1970-இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.