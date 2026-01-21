ஜன.23-இல்அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தின் 50 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா
புதுச்சேரியில், அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தின் 50 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா, 4-வது மாநில மாநாடு வரும் 23ஆம் தேதி தொடங்கி 25 ஆம் தேதி வரை 3 நாள்கள் நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து அரசு ஊழியா் சங்கங்களின் சம்மேளனத்தின் பொதுச்செயலா் பி.முனுசாமி புதன்கிழமை புதுச்சேரியில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக புதுச்சேரி அரசு ஊழியா் சங்கங்களின் சம்மேளனம் அரசு ஊழியா் நலன்கள் மீது அக்கறை கொண்டு அவா்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய சலுகைகளை பெற்று தந்துள்ளது. மேலும் சமுதாய சிந்தனையோடும் செயல்பட்டு வருகிறது.
அரசு ஊழியா் சம்மேளனத்தின் 50 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா, 4-வது மாநில மாநாடு புதுவையில் 23ஆம் தேதி தொடங்கி 25 ஆம் தேதி வரை 3 நாள்கள் நடைபெறுகிறது. மாநாட்டை முதல்வா் ரங்கசாமி கம்பன் கலையரங்கில் தொடங்கி வைக்கிறாா். எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.சிவா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கின்றனா். ஜன. 24, 25 தேதிகளில் புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன என்றாா் முனுசாமி.
இப் பேட்டியின்போது சம்மேளன கௌரவத் தலைவா் பிரேமதாசன், நிா்வாகிகள் கீதா, சிவஞானம், வானவரம்பன், செல்வக்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.