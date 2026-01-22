புதுச்சேரியில் அரசு அறிவிப்புகளை செயல்படுத்த அதிமுக வலியுறுத்தல்
புதுச்சேரியில் மாநில அரசு திட்டஅறிவிப்புகளை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அதிமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து அதிமுக புதுச்சேரி மாநிலச் செயலா் ஆ. அன்பழகன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரியில் சுமாா் 2500-க்கும் மேற்பட்டோா் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் மானிய உதவி கேட்டு விண்ணப்பங்கள் அளித்துள்ளனா். முதலில் வழங்கப்பட்ட சுமாா் 1550 விண்ணப்பங்கள் சரிபாா்க்கப்பட்டு ஒன்றரையாண்டு காலமாகியும் நிதி உதவி அளிக்கவில்லை. புதிதாக 700-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்படாமல் உள்ளன.
தனியாா் பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மீனவா்கள் இன பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கட்டணத்தை முழுமையாக அரசே செலுத்தும் என்று அறிவித்த நிலையில் இதுவரை வழங்கவில்லை. இது போன்ற மக்கள் நலன் சாா்ந்த பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தோ்தலுக்கான அறிவிப்பை தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே தோ்தல் அறிக்கையில் அறிவித்த அனைத்து திட்டங்களையும் ஆளும் அரசு செய்ல்படுத்த வேண்டும். பல்வேறு துறைகளில் செலவிடப்படாத தொகைகளை நிதி மடைமாற்றம் செய்ய பேரவையின்அனுமதி பெறுவதற்கு உடனடியாக இந்த மாதத்தில் சட்டப்பேரவையைக் கூட்ட முதல்வா் ரங்கசாமி, துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் ஆகியோா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
புதுச்சேரியில் புதிதாகக் கட்சி ஆரம்பித்து தோ்தலைச் சந்திக்கும் நிலையில் இருந்த ஜோஸ் சாா்லஸ் மாா்ட்டின் பாஜகவுடன் இணைந்து தோ்தலைச் சந்திக்க, முதல்வா் ரங்கசாமியைச் சந்தித்துள்ளது பாராட்டுக்குரியது. இதை அதிமுக வரவேற்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.