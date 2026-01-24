குழந்தைத் தொழிலாளா் இல்லாத மாநிலமாக்குவோம்! - புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் குலோத்துங்கன்
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை குழந்தைத் தொழிலாளா்களே இல்லாதப் மாநிலமாக உருவாக்குவோம் என்று புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
புதுச்சேரியில் குழந்தைத் தொழிலாளா்களை முழுமையாகத் தடுக்க 100 நாள் சிறப்பு பிரசாரம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இதன் முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுச்சேரி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் குலோத்துங்கன் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், மாநில குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத் தலைவா் சிவராமன் பங்கேற்று பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா். மாவட்ட குழந்தை தொழிலாளா் மீட்புக் குழு உறுப்பினா்கள், அரசின் பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
இக்கூட்டத்தில் ஆட்சியா் குலோத்துங்கன் பேசியதாவது:
குழந்தைத் தொழிலாளா்களைத் தடுக்க தீவிர முயற்சி, பிரசாரம் செய்ய வேண்டும். மீட்கப்பட்ட குழந்தைகளின் நிலை, மறுவாழ்வை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். குழந்தைத் தொழிலாளா்கள் அதிகம் காணப்படும் பகுதிகள், தொழிற்சாலைகள், அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்.
புதுச்சேரியைக் குழந்தை தொழிலாளா் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்க தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். 100 நாள் பிரசாரத்தில் திடீா் ஆய்வுகள், ஒருங்கிணைந்த மீட்பு நடவடிக்கைகள், பாதுகாப்பு, மறுவாழ்வு, பள்ளியில் சோ்க்கை, கல்வி தொடா்ச்சி, சட்ட நடவடிக்கை, விழிப்புணா்வு போன்றவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா் குலோத்துங்கன்.