புதுச்சேரியில் தேசிய கொடி ஏற்றி விருது வழங்கினாா் ஆளுநா்
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை காந்தி திடலில் திங்கள்கிழமை 77-ஆவது குடியரசு தினவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இவ்விழாவில், தேசிய கொடியை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் ஏற்றி வைத்து காவல் துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையைப் பாா்வையிட்டு ஏற்றுக்கொண்டாா்.
பதக்கம் - பாராட்டு சான்றிதழ்
பின்னா் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த ஊழியா்களுக்கு பரிசு வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, சிறந்த பணிக்காக காவலா் அன்பரசனுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஜீவன் ரக்ஷா பதக்கத்துடன் ரூ.1 லட்சம் காசோலை, பாராட்டுச் சான்றிதழை துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் வழங்கினாா்.
உதவி ஆய்வாளா் சுப்பிரமணியன், சிறப்பு நிலை உதவி ஆய்வாளா் ஜெயபாலகிருஷ்ணன், சிறப்பு நிலை துணை உதவி ஆய்வாளா் விமலா ஆகியோருக்கு துணைநிலை ஆளுநரின் காவல் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.
காவல் உதவி ஆய்வாளா் பிரகாஷ் ராவ், சிறப்புநிலை காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராஜூ, சிறப்பு நிலை காவல் துணை உதவி ஆய்வாளா்கள் வெங்கடராமன், காா்த்திகேயன், சிறப்பு நிலை தலைமைக் காவலா் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோருக்கு சிறந்த பணிக்கான பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
மத்திய அரசின் சேவா பதக்கம்:
25 ஆண்டுகள் சேவை புரிந்த முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் அனில்குமாா், ஆய்வாளா் விஸ்வநாதன், உதவி ஆய்வாளா் ராமதாஸ், சிறப்பு நிலை உதவி ஆய்வாளா்கள் ஷைமா, சிந்து, ஜெகதீசன், பாலாஜி ஆகியோருக்கு மத்திய அரசின் அதீ உத்கிருஷ்ட் சேவா பதக்கமும், 15 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த டிஐஜி சத்தியசுந்தரம், சிறப்புநிலை துணை உதவி ஆய்வாளா்கள் சந்திரமொழி, குணசேகரன், ஜெயகுமரன், சிரஞ்சீவி, ஹேமநாதசெல்வம், விஜயகுமாா் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசின் உத்கிருஷ்ட் சேவா பதக்கமும் வழங்கப்பட்டன.
உள்துறை அமைச்சகத்தின் சிறந்த காவல் நிலையத்துக்கான விருது பாகூா் நிலையத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. பள்ளி இறுதி தோ்வுகளில் அரிய சாதனை புரிந்த பள்ளிகளுக்கு முதல்வா், கல்வி அமைச்சரின் சுழற்கேடயங்களை துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் வழங்கினாா்.
கலா உத்சவ் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு புதுச்சேரி அரசின் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
பாரம்பரிய கதை சொல்லும் போட்டியில் தேசிய அளவில் முதல் பரிசு பெற்ற கிருபாவீா், சஹானா, பொம்மைகள் செய்தல் போட்டியில் தேசிய அளவில் முதல் பரிசு பெற்ற சுமன்ராஜ், ஸ்ரீமதி, குழு நடன போட்டியில் தேசிய அளவில் 2-ஆம் பரிசு பெற்ற அனத்சியா அபிமதி, ஷாலினி, லக்ஷணா, கனிஷ்மா ஆகியோருக்குப் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், இசைக்கருவிகள் மீட்டல் போட்டியில் தேசிய அளவில் 3-ஆம் பரிசு பெற்ற மாணவா்கள் சஞ்சீவ், நவீன் காா்த்திகேயன், மோனீஷ், காயத்ரி ஆகியோருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
மாணவா்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு:
புதுவை பிராந்தியத்தில் மேல்நிலை பொதுத் தோ்வில் முதலிடம் பிடித்த அட்டவணை, பழங்குடியின மாணவா்களுக்கு அம்பேத்கா் நினைவுப் பரிசாக தலா ரூ.30 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி கூனிச்சம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த மலையேற்ற வீராங்கனை திவ்யாவுக்கு துணைநிலை ஆளுநா் கைலாஷ்நாதன் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினாா். புதுச்சேரி அரசின் கலை பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் பரதநாட்டிய கலைஞா் ரித்திகா பாரதிதாசன், காரைக்காலை சோ்ந்த கோபிகா கணேசன் ஆகியோருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்கும் விஞ்ஞானி புருஷோத்தமனுக்கு அரசின் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
குடியரசுத் தலைவா் விருதுக்குத் தோ்வு:
சிறப்பாகப் பணியாற்றிய காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜிந்தா கோதண்டராமன், தலைமைக் காவலா் ரகுநாதன் ஆகியோா் குடியரசுத் தலைவரின் விருதுக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் இவ்விழாவில் அறிவித்தாா்.
முதல்வா் என்.ரங்கசாமி:
முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா்கள் லட்சுமிநாராயணன், தேனி சி. ஜெயக்குமாா், ஜான்குமாா், சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் பெ. ராஜவேலு, நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சு. செல்வகணபதி, எம்எல்ஏக்கள் சாய் ஜெ சரவணன் குமாா், கல்யாணசுந்தரம், ஆறுமுகம், ரமேஷ், பாஸ்கா், லட்சுமிகாந்தன், பிரகாஷ்குமாா், சிவசங்கரன், தீய்பாய்ந்தான், சம்பத், செல்வம், விவிலியன் ரிச்சா்ட், காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் ஷாலினி சிங் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.