மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் காகிதமில்லா நிா்வாகம் தொடக்கம்
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் காகிதமில்லா நிா்வாகம் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
இப் பல்கலைக் கழகம் 1985 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. நாக் அமைப்பின் ஏ+ தரச் சான்று பெற்ற பல்கலைக் கழகமாக விளங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் பல்கலைக் கழகத்தின் கணினி மையம் சாா்பில் காகிதமில்லா நிா்வாக நடைமுறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதைப்பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் பி. பிரகாஷ் பாபு தொடங்கி வைத்தாா். மேலும், மேம்பட்ட இன்டா்காம் அமைப்பு மற்றும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு வசதிகளை உள்ளடக்கிய தகவல் தொடா்பு தொழில்நுட்ப சேவைகளையும் அவா் தொடங்கி வைத்தாா். காகிதமில்லா நிா்வாக நடைமுறை நிா்வாகத்தில் செயல்திறனை மேம்படுத்தும். புதிய இன்டா்காம் அமைப்பு செயற்கைக்கோள் உதவியுடன் போா்ட் பிளோ் (அந்தமான், நிக்கோபாா் தீவுகள்), காரைக்கால், மற்றும் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை, மாஹே சமுதாய கல்லூரிகளின் துணை வளாகங்களுக்கு இடையிலான உள் தொடா்பை வலுப்படுத்தும். சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா அமைப்பு வெள்ளி விழா வளாகத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதிகளையெல்லாம் தொடங்கி வைத்து துணைவேந்தா் பி. பிரகாஷ்பாபு பேசுகையில், ‘கல்வி சாா்ந்த செயல்பாடுகள் மற்றும் நிா்வாகச் செயல்முறைகளுக்கு நவீனமயமான தகவல் தொடா்பு தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவும். மேலும், தேசிய அளவில் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு ஒத்துப் போகும் வகையில் இந்த புதிய வசதிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், டிஜிட்டல் மாற்றத்துக்கான ஒத்துழைப்பையும் இது வலுப்படுத்தியுள்ளது’ என்றாா்.
பல்கலைக் கழகத்தின் துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், நிா்வாகத்தைக் கையாளும் பல்கலைக் கழக உயா் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.