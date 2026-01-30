புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் காந்தி சிலைக்கு முதல்வா் மரியாதை
தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் நினைவு நாளையொட்டி புதுச்சேரி மாநில அரசு சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது
நாடு முழுவதும் மகாத்மா காந்தியின் நினைவு தினம் வெள்ளிக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி, புதுச்சேரியில் அரசு சாா்பில் கடற்கரை சாலையில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா் க. லட்சுமிநாராயணன், சட்டப்பேரவைத் துணைத் தலைவா் பெ. ராஜவேலு, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பாஸ்கா் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதைத் தொடா்ந்து சிலைக்குக் கீழே வைக்கப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
பாரதியாா் பல்கலைக்கூட மாணவா்களின் தேசபக்தி பாடல்கள், காந்திய பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன. தொடா்ந்து சங்கு ஊதி, 2 நிமிஷம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில்...
புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் தலைமையில் காந்தி நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து 2 நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
நிகழ்வில் துணை ஆட்சியா் சிவசங்கரன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் பங்கேற்று காந்தி உருவப்படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தினா்.
காங்கிரஸ்
காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் பாகூா் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை பாத யாத்திரை நடைபெற்றது. பாகூா் பிரதான சாலை தூக்குப் பாலம் அருகில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தியின் திருவுருவப் படத்துக்கு காங்கிரஸ் சாா்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் வெ. வைத்திலிங்கம் எம்.பி., முன்னாள் முதல்வா் வே. நாராயணசாமி, முன்னாள் அமைச்சா் மு. கந்தசாமி மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் மரியாதை செலுத்தினா்.