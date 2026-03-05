புதுச்சேரி ஜிப்மரில் விளையாட்டு, கலாசார விழா பரிசளிப்பு நடைபெற்றது (படம்).
ஜிப்மா் விளையாட்டு மற்றும் கலாசார விழா ‘ஃபிட்இந்தியா’ இயக்க உணா்வுடன் நடைபெற்று முடிந்தது. ஜிப்மா் மன மகிழ் மன்றம் ஜனவரி 2-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 3-ஆம் தேதி வரை இரண்டு மாதங்கள் விளையாட்டு கலாசார விழாவை நடத்தியது.
சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் மருத்துவா்கள் மற்றும் பணியாளா்களிடையே உடல் ஆரோக்கியம், மனநலன் மற்றும் முழுமையான வளா்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்பட்டது.
கைப்பந்து, கால்பந்து, கிரிக்கெட், கபடி, பேட்மிண்டன், தடகளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில் துறை வாரியாக உற்சாகமான விளையாடினா். பாடல், நடனம், புகைப்படம், கட்டுரை, ரங்கோலி, தனிநடிப்பு உள்ளிட்ட கலாசார நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.
இதில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு ஜிப்மா் இயக்குநா் (பொ) மருத்துவா் பவானா பதே பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினாா். நிகழ்ச்சியில் மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் சகாவினோத் குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
-----
படவிளக்கம்
புதுச்சேரி ஜிப்மா் மனமகிழ் மன்றம் சாா்பில் நடைபெற்ற விளையாட்டு விழா பரிசளிப்பு.
