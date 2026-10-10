இந்தக் காலத்து குழந்தைகளிடம் நன்றி உணா்வு குறைந்துவிட்டது: சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ்
இந்தக் காலத்து குழந்தைகளிடம் நன்றி உணா்வு குறைந்துவிட்டது என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் தலைவா் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ் கூறினாா்.
புதிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தைத் திறந்து வைத்து ஆசியுரை வழங்கிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் தலைவா் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ். உடன் பங்கேற்ற துறவிகள் மற்றும் பக்தா்கள்.
இந்தக் காலத்து குழந்தைகளிடம் நன்றி உணா்வு குறைந்துவிட்டது என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் மற்றும் மிஷனின் தலைவா் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ் கூறினாா்.
புதுச்சேரி கருவடிக்குப்பத்தில் சென்னை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளையை சனிக்கிழமை திறந்து வைத்து அவா் பேசியதாவது: பகவானை நினைத்துக் கொண்டால் சந்தோஷமாக இந்த உலகத்தில் வாழலாம்.எங்கிருந்து நாம் வந்தோம் ? எங்கு போய் சேர இருக்கிறோம் ? நடுவில் கொஞ்சம் நாள் இங்கு இருக்கிறோம். என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
4 போ் வாழ்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அப்பா, அம்மாவின் பெருமையை நாம் கூறிக் கொண்டு இருந்தோம். அவா்கள் மீது அந்தக் காலத்து குழந்தைகளுக்குப் பயம் இருந்தது. மேலும், அவா்களுக்குக் கௌரவம் கொடுத்தாா்கள். அவா்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நம்பினாா்கள். அவா்களுக்கு அனுபவத்தால் நல்லது, கெட்டது தெரியும் என்ற நன்றியும் இருந்தது. இந்தக் காலத்து குழந்தைகளிடம் இந்த நன்றி உணா்வு குறைந்துவிட்டது.
வழிகாட்ட வேண்டும்: குழந்தைகளுக்கு நோ்மையையும், பொய் பேசாமல் இருப்பதையும் பெற்றோா்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். இதுதான் குழந்தைகளுக்குச் சரியான வழிகாட்டுதல். மேலும், பொய் சொல்வதில்லை என்று சங்கல்பம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையில் நல்லது, கெட்டது வரும். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரிடம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை எடுத்துச் சொல்லுங்கள். சக்தி, பக்தி, முக்தி கிடைக்கும் என்றாா் சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகராஜ். இந்த மடத்தின், சேவை மையக் கட்டடத்தை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி திறந்து வைத்தாா்.
புதுச்சேரி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் பொறுப்பாளா் சுவாமி நித்தேஷானந்தா, புதுச்சேரி அரசின் தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், தொழிலதிபா் பத்மபூஷண் நல்லிகுப்புசாமி செட்டி மற்றும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சோ்ந்த துறவிகள், நிா்வாகிகள், உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்..
புதுச்சேரி கருவடிக்குப்பத்தில் ரூ.20 கோடியில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் புதிய கிளை மடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.18,609 சதுர அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மடத்தில் ராமகிருஷ்ணா் கோயில், அன்னை சாரதா இல்லம், சேவை மைய கட்டடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.