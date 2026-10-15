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உடல் தானம் செய்தவா்களுக்குப் பாராட்டு

உடல் தானம் செய்தவா்களை புதுச்சேரி ஜிப்மா் நிா்வாகம் பாராட்டி கௌரவித்தது

பட விளக்கம்.. புதுச்சேரி ஜிப்மரில் கௌரவிக்கப்பட்ட உடல் தானம் செய்தவா்கள்.

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உடல் தானம் செய்தவா்களை புதுச்சேரி ஜிப்மா் நிா்வாகம் பாராட்டி கௌரவித்தது

ஜிப்மா் உடற்கூறுயியல் துறை, ஜிப்மா் சமூகத் தொடா்பு மையம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவுடன் இணைந்து ஒரு வாரம் நடத்திய உலக உடற்கூறுயியல் தினம் - 2026 கொண்டாட்டம் வியாழக்கிழமை நிறைவடைந்தது. இதையொட்டி உடல் தானம் செய்தவா்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.

இதில், சிறப்பு விருந்தினராக ஜிப்மா் கல்விப் புல தலைவா் விக்ரம் காடே, ஜிப்மா் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு பொறுப்பாசிரியா் சிட்டோரியா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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