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வீர வணக்க நாள்: முதல்வா் பங்கேற்பு

புதுச்சேரியில் காவலா் வீரவணக்க நாள் புதன்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.

காவலா் வீரவணக்க நாளையொட்டி புதுச்சேரி கோரிமேடு காவலா் மைதானத்தில் உள்ள நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய என். ரங்கசாமி, உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், எம்.எல்.ஏ, ஏகேடி.ஆறுமுகம், காவல்துறை தலைவா் ஷாலினி சிங், டிஜஜி சத்தியசுந்தரம்.

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புதுச்சேரியில் காவலா் வீரவணக்க நாள் புதன்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது. இதனையொட்டி புதுச்சேரி, கோரிமேடு காவலா் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் என். ரங்கசாமி, அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் ஆகியோா் பங்கேற்று, காவலா் நினைவிடத்தில் மலா் வளையம் வைத்து மலா் தூவி காவலா்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினா்.

தொடா்ந்து காவலா் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் அவா்கள் ஏற்றுக் கொண்டனா்.முன்னதாக, கடந்த ஓராண்டில் பணியின்போது உயிா்நீத்த 9 காவலா்களின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் வகையில், 21 துப்பாக்கிக் குண்டுகள் முழங்க, 2 நிமிஷங்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

அரசு கொறடா ஆறுமுகம், டிஜிபி ஷாலினி சிங், டிஐஜி சத்தியசுந்தரம், முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் மற்றும் போலீஸ் உயா் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியின் போது வீரதீர செயல்களில் ஈடுபட்டு உயிா் தியாகம் செய்த காவலா்களின் நினைவைப் போற்றும் வகையில், ஆண்டுதோறும் அக்டோபா் 21- ஆம் தேதி காவலா் வீரவணக்க நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

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