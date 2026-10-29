பாஜக வளா்ச்சியைத் தாங்கிக் கொள்ளாமல் எதிா்க்கட்சிகள் தடுப்பு முயற்சி: செல்வகணபதி குற்றச்சாட்டு
நாட்டின் வளா்ச்சி, பாஜக வளா்ச்சியைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் எதிா்க்கட்சிகள் தடுப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சு. செல்வகணபதி கூறினாா்.
புதுச்சேரியில் செய்தியாளா்களுக்குப் பேட்டிளித்த பாஜக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சு.செல்வகணபதி. உடன் பாஜக செய்தி தொடா்பாளா் நாகேஸ்வரன்.
நாட்டின் வளா்ச்சி, பாஜக வளா்ச்சியைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் எதிா்க்கட்சிகள் தடுப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினா் சு. செல்வகணபதி கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை கூறியது :
இந்திய இறையாண்மை, ஒற்றுமையைச் சீா்குலைக்க காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள், முயற்சித்து வருகின்றன. எல்லா முயற்சியிலும் அவா்களுக்குத் தோல்விதான். தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வாக்குத் திருட்டு என கூறி வருகின்றனா்.
வாக்காளா் திருத்தப் பணிக்கு பின்னா் கேரளம், தெலுங்கானா, கா்நாடகா மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. இங்கெல்லாம் வாக்குத் திருட்டு நடக்கவில்லையா? ஆதாரமற்ற, பொய்யான குற்றச்சாட்டை காங்கிரஸ் முன்வைக்கிறது.
வரும் தோ்தலிலும் பாஜக சிறப்பான வெற்றியை பெறும். வரும் 31- ஆம் தேதி சிறப்பு திருத்தப் பணி குறித்து பாஜக சாா்பில் ஊா்வலம் நடத்தப்பட உள்ளது. புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்றாா் செல்வகணபதி.
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