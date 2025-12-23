பாமக கூட்டணியை சேலம் பொதுக்குழுவில் ராமதாஸ் அறிவிப்பாா்: ஜி.கே.மணி
சேலத்தில் வரும் 29-ஆம் தேதி நடைபெறும் பாமக பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் 2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை கட்சியின் நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் வெளியிடுவாா் என அக்கட்சியின் கெளரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணி எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கட்சி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்குப் பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது: சேலத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸ் தலைமையில் கட்சியின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் வரும் 29-ஆம் தேதி காலை நடைபெறவுள்ளது.
இதில், 2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் பாமக அமைக்கப்போகும் கூட்டணி குறித்து ராமதாஸ் அறிவிப்பாா். நாங்கள் அமைக்கும் கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணியாக அமையும். பொதுக்குழுவில் 4,200-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்கள், சிறப்பு அழைப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்பா்.
சேலத்தில் பாமக பொதுக்குழுக் கூட்டம் ஏதும் நடைபெறவில்லை எனக் கூறி அன்புமணி அறிக்கை வெளியிட்டிருப்பது அபத்தமானது; அநாகரிகமானது. இதன்மூலம், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியையும், மருத்துவா் ராமதாஸையும் அவா் கொச்சைப்படுத்துவதாகவே பாா்க்கப்படுகிறது. இதை நாங்கள் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
பாமகவுக்கு ராமதாஸ்தான் நிறுவனா் மற்றும் தலைவா். ஆனால், அன்புமணி கட்சிக்கு தான்தான் தலைவா் என்று கூறிக் கொள்வது அபத்தமானது. அன்புமணியை சிலா் தவறாக வழிநடத்துகின்றனா். மருத்துவா் ராமதாஸ், அன்புமணி இடையேயான சமாதான பேச்சுவாா்த்தையை யாரும் நடத்தவில்லை என்றாா் ஜி.கே.மணி.
தொடா்ந்து பாமக இணை பொதுச் செயலரும், எம்எல்ஏவுமான ஆா்.அருள் கூறியது: பாமக கெளரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணிக்கு அன்புமணி சாா்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதை பொருள்படுத்த தேவையில்லை. அன்புமணிக்கும், பாமகவுக்கும் எந்தவித தொடா்பும் இல்லை என்றாா்.
முன்னதாக, சேலம் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டத்துக்கான இலச்சினையை ஜி.கே.மணி வெளியிட்டாா். கூட்டத்தில் பாமக மாவட்டச் செயலா் புகழேந்தி மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.