வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்கள், வாக்குப்பதிவு அலுவலா்களுக்கான 2-ஆம் கட்ட தோ்தல் பயிற்சி

வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்கள், வாக்குப்பதிவு அலுவலா்களுக்கான 2-ஆம் கட்ட தோ்தல் பயிற்சி
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ள வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலா்கள் மற்றும் வாக்குப் பதிவு அலுவலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட தோ்தல் பயிற்சி வகுப்புகள் திருக்கோவிலூா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
திருக்கோவிலூா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற வாக்குச் சாவடி தலைமை அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பை பாா்வையிட்டு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிய, தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் சுமித் தாஸ் குப்தா, மாவட்டத் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.