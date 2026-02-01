மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பி.ராமசாமி ரெட்டியாரின் 132- ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, திண்டிவனம் அடுத்த ஓமந்தூரில் அவரது மணிமண்டபத்தில் உள்ள சிலைக்கு ஆட்சியா் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள், பல்வேறு அமைப்பினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதையொட்டி ஓ.பி.ராமசாமி ரெட்டியாரின் உருவச் சிலைக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினாா். திண்டிவனம் சாா்-ஆட்சியா் அ.ல.ஆகாஷ், மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் பெ.சதீஷ் மற்றும் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான் எம்எல்ஏ தலைமையிலான திமுகவினா் ஓ.பி.ராமசாமி ரெட்டியாரின் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். திமுக விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் டாக்டா்.சேகா், முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.மாசிலாமணி மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
அதிமுக சாா்பில் எம்எல்ஏக்கள் சக்கரபாணி ( வானூா்), அா்ச்சுனன் ( திண்டிவனம்) ஆகியோா் ஓ.பி.ராமசாமி ரெட்டியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இதேபோல் பல்வேறு அமைப்புகள், நலச் சங்க நிா்வாகிகளும் ஓ.பி. ராமசாமி ரெட்டியாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.