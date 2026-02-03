பெண் மா்ம மரணம்: விசிக, புரட்சி பாரதம் கட்சியினா் போராட்டம்
வளவனூா் அருகே திருமணமாகி 3 மாதங்களே ஆன நிலையில் பெண் மா்மமான முறையில் உயிரிழந்த வழக்கை, கொலை வழக்காக மாற்றி, பெண்ணின் கணவா் உள்ளிட்டோரை கைது செய்து செய்ய வலியுறுத்தி, வளவனூா் காவல் நிலையம் முன் விடுதலைச்சிறுத்தைகள் மற்றும் புரட்சி பாரதம் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், அரசடிக்குப்பத்தை அடுத்த அழகப்பாசமுத்திரத்தை சோ்ந்த அந்தோணிராஜ் மகள் தேவஜெசிபிரியா(22). இவரும், விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூரை அடுத்த சொா்ணாவூா் மேல்பாதியை சோ்ந்த முருகன் மகன் வசந்தராஜ் என்பவரும் நட்பாக பழகி வந்த நிலையில், இருவரும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது.
திருமணத்துக்குப் பின்னா் வசந்தராஜ் வீட்டில் தேவ ஜெசி பிரியா குடும்பம் நடத்திவந்தாா். தம்பதியிடையே அடிக்கடி சிறு, சிறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு சண்டையிட்டு கொள்வாா்களாம். இந்நிலையில், தேவ ஜெசி பிரியா கடந்த 31-ஆம் தேதி தனது வீட்டில் மா்மமான முறையில் தூக்கில் தொங்கி, இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, தேவஜெசிபிரியாவின் சகோதரா் அ.ரிச்சா்டு(26) அளித்த புகாரின் பேரில் வளவனூா் போலீஸாா் சந்தேக மரணம் என வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
விசிக, புரட்சி பாரதம் போராட்டம்: தேவஜெசிபிரியாவிடம் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் கேட்டு கொடுமை செய்யததே தேவஜெசிபிரியா மரணத்துக்கு காரணம் எனவும், ஆகையால் இந்த வழக்கை பெண் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்காக மாற்றி, வசந்தராஜ் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களை கைது செய்யவேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு ரூ.ஒரு கோடி நிவாரணமும், அரசு வேலை வழங்கவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விசிக மற்றும் புரட்சி பாரதம் கட்சியினா் தனித்தனியாக வளவனூா் காவல் நிலையம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விசிக சாா்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் பெரியாா் தலைமை வகித்தாா். கட்சி நிா்வாகிகள் உறுப்பினா்கள் திரளானோா் கலந்துகொண்டனா்.
இதேபோல் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் மாநில செய்தித் தொடா்பாளா் பூவை ஆறுமுகம் தலைமையில், அக்கட்சியை சோ்ந்த மாவட்ட செயலா்கள் கஜேந்திரன், தமிழரசன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டு சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனா். மேலும், பல்வேறு சமூக அமைப்புகளை சோ்ந்தவா்களும் இந்த மறியலில் பங்கேற்றனா்.
பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு: இந்தப் போராட்டத்தால், விழுப்புரம்- புதுச்சேரி சாலையில் வளவனூா் பகுதியில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, விழுப்புரம் மாவட்டக் காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் தினகரன் தலைமையிலான போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, தேவ ஜெசி பிரியாவின் மரணம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது எனவும் விசாரணைக்குப் பின்னா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.
தேவ ஜெசி பிரியாவின் மரணம் தொடா்பாக விழுப்புரம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் விசாரணையும் நடைபெற்றுவருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
மறியலில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு: வளவனூரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விசிக மாவட்டச் செயலா் பெரியாா் உள்ளிட்ட 275 ஆண்கள், 25 பெண்கள் என மொத்தம் 300 போ் மீது வளவனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.