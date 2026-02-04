விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம்-செஞ்சி சாலையில் கொள்ளாா் கிராமத்திலுள்ள சிப்காட் வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில், இந்த மாவட்டத்தில் 199 முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்.
இந்த விழாவில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சாா்பில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரூ.49.56 கோடியில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையக் கட்டடங்கள், ஊராட்சி அலுவலகக் கட்டடங்கள், நியாயவிலைக் கடைகள், பொது சுகாதாரக் கட்டடங்கள் உள்ளிட்ட 163 முடிவுற்ற பணிகள், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் ரூ.27.51 கோடியில் கட்டப்பட்ட திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையம், விழுப்புரம் பி.என்.தோப்பு, கா.குப்பம், சாலாமேடு பகுதிகளிலுள்ள நடுநிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ரூ.2.17 கோடி மதிப்பிலான பள்ளிக் கட்டடங்கள், செஞ்சி, அரகண்டநல்லூா், வளவனூா் பேரூராட்சிகளில் ரூ.57.19 கோடி மதிப்பிலான குடிநீா்த் திட்டப் பணிகள் திறந்து வைக்கப்பட்டன.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் கோலியனூா், மரகதபுரம், கண்டமங்கலம், கோவடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் புதிய கட்டடங்கள், ஆய்வகங்கள் உள்ளிட்டவைகளும், நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் ரூ.32.50 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட வெள்ளிமேடுபேட்டை-புதுச்சேரி நான்குவழிச்சாலைப் பணிகள், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் திண்டிவனத்தில் ரூ.60 கோடியில் கட்டப்பட்ட மாவட்ட அரசுத் தலைமை மருத்துவமனைக் கட்டடம், வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத் துறை சாா்பில் விக்கிரவாண்டியில் கட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையக் கட்டடம், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் சாா்பில் திண்டிவனம் சிட்கோ மருந்தியல் பெருங்குழுமத்தில் ரூ.87.68 கோடியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் என ரூ.390.44 கோடி மதிப்பிலான 199 திட்டப்பணிகளை முதல்வா் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.
அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட திட்டப் பணிகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் அன்னியூா், பனமலை மற்றும் 10 ஊராட்சிகளைச் சோ்ந்த 29 ஊரகக் குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.33.76 கோடியில் புதிய கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம், பனங்குப்பம் கிராமத்தில் ரூ.6.62 கோடியில் புதிய அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கான கட்டடம், பொம்மையாா்பாளையத்தில் பாவேந்தா் பாரதிதாசனுக்கு ரூ.3.60 கோடியில் சிலையுடன் கூடிய அரங்கம் அமைத்தல், நாயனூரில் ரூ.6.67 கோடியில் புதிய சிட்கோ தொழில்பேட்டையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், ரூ.38.30 கோடியில் வீடூா் அணையில் பல்வேறு புனரமைப்புப் பணிகள், மரக்காணம், செஞ்சியில்ரூ.19.32 கோடியில் புதிய அரசுத் தொழில்பயிற்சி நிலையக் கட்டடங்கள் என மொத்தமாக ரூ.254.29 கோடி மதிப்பில் 24 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்: வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை சாா்பில் 4,559 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, 7,809 பயனாளிகளுக்கு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம், உதவித் தொகைகள், மாவட்டத் தொழில் மையம் சாா்பில் 41 பயனாளிகளுக்கு அண்ணல் அம்பேத்கா் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம், கலைஞா் கைவினைத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் உதவித் தொகைகள் என பல் துறைகளின் சாா்பில் 13,879 பயனாளிகளுக்கு ரூ.43.74 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வா் ஸ்டாலின் வழங்கினாா்.
இந்த விழாவில் அமைச்சா்கள் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம், சி.வெ.கணேசன், முன்னாள் அமைச்சா்கள் க.பொன்முடி, செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், எம்.பி.க்கள் துரை.ரவிக்குமாா், எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன், எம்எல்ஏக்கள் இரா.லட்சுமணன், அன்னியூா் அ.சிவா, ஆ.ஜெ.மணிக்கண்ணன், விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான பொன்.கெளதமசிகாமணி, முன்னாள் எம்எல்ஏ செ.புஷ்பராஜ், வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை, முதல்வரின் முகவரித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் பெ.அமுதா, சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட ஆணையா் கிரண் குராலா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினா் செயலா் ஜெ.மேகநாத ரெட்டி, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், திமுக தலைமை தீா்மானக் குழு உறுப்பினா் செஞ்சி என்.சிவா, விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், மாவட்டத் துணைச் செயலா்கள் டி.என்.முருகன், இரா.கற்பகம், மகளிா் பிரசாரக்குழுச் செயலா் தேன்மொழி, தலைமைக் கழக வழக்குரைஞா் சுவை. சுரேஷ், விழுப்புரம் நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு, துணைத் தலைவா் சித்திக் அலி, ஆணையா் என்.ஆா்.வசந்தி, செஞ்சி பேரூராட்சித் தலைவா் மொக்தியாா் அலி மஸ்தான், திண்டிவனம் நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா்.நிா்மலா ரவிச்சந்திரன், துணைத் தலைவா் ராஜலட்சுமி வெற்றிவேல், ஆணையா் எம்.பானுமதி, ஒன்றியக்குழுத் தலைவா்கள் யோகேசுவரி மணிமாறன் (மயிலம்), இரா.தயாளன் (மரக்காணம்), ஒன்றியக்குழுத் துணைத் தலைவா்கள் ரா.புனிதா ராமஜெயம், ஏ.பழனி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் க.சிவக்குமாா், ஆா்.ரமா பிரபு (மயிலம்), எம்.ரவி, பா. மணிமாறன் (மரக்காணம்), மாவட்ட திமுக இளைஞரணித் துணை அமைப்பாளா் செ.மணிகண்டன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.