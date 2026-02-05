காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி, திட்டத்தை மத்திய பாஜக அரசு முடக்க நினைப்பதாக கண்டனம் தெரிவித்து, விழுப்புரத்தில் மத்திய மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள நகராட்சித் திடலில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மத்திய மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் செ.சிவா தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் எம்.டி.குலாம் மொய்தீன், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினா் சிறுவை.ராமமூா்த்தி, மாநிலச் செயலா் தயானந்தம், அரகண்டநல்லூா் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் வாசிம் ராஜா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்து பேசினா். நகர காங்கிரஸ் தலைவா் செல்வராஜ் வரவேற்றாா்.
இதில், முன்னாள் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் கோ.பாலசுப்ரமணியம், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ரீட்டாலதா பீட்டா், நாராயணசாமி, கே.வி.முருகன், வினோத்குமாா், மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் நிவேஷ், முன்னாள் தலைவா் ஸ்ரீராம், எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் சேகா், நகர காங்கிரஸ் தலைவா்கள் நாகராஜ், கதிா்வேல், வட்டாரத் தலைவா்கள் கிருஷ்ணாந்தம், ராதா, சம்பத்ராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மானை சந்தித்து காங்கிரஸ் கட்சியினா் கோரிக்கை மனுவையும் அளித்தனா்.