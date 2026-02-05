கிராம உதவியாளா் சங்கத்தினா் காத்திருப்புப் போராட்டம்
பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய இடங்களில் தமிழ்நாடு அரசு கிராம உதவியாளா்கள் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
நான்காம் நிலை ஊழியா்களுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியத்தை தமிழகத்தில் உள்ள கிராம உதவியாளா்களுக்கும் வழங்க வேண்டும். 1995-ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை 625-ன்படி தமிழக அரசு ஊழியா்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்துவிதமான சலுகைகளும் கிராம உதவியாளா்களுக்கும் வழங்க வேண்டும்.
தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு கால நிலை ஊதியமான ரூ.11,100 என்பதை மாற்றி, காலமுறை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் ரூ.15,700 ஊதியம் வழங்க வேண்டும், தமிழக அரசின் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் கிராம உதவியாளா்களையும் சோ்த்து, அவா்களுக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் நடைபெற்ற காத்திருப்புப் போராட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
மாநிலச் செயலா் எஸ். சுரேஷ் சிறப்புரையாற்றினாா்.
மாவட்டப் பொருளாளா் நதியா, வட்டத் தலைவா் காந்தி, வட்டச் செயலா் ஹரிகிருஷ்ணன், பொருளாளா் சரவணன் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றும் வரை தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக சங்கத்தினா் தெரிவித்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சி
தமிழ்நாடு அரசு கிராம உதவியாளா்கள் சங்கம்
சாா்பில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற காத்திருப்புப் போராட்டத்துக்கு
சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எம்.தேவராசன், செயலா் சி.அண்ணாமலை, பொருளாளா் என்.ஆா்.ரஜினி உள்ளிட்டோா் தலைமை வகித்தனா்.
மாநில துணை பொதுச் செயலா் இரா.சக்கரவா்த்தி, மாநில அமைப்புச் செயலா் இரா.தண்டபாணி ஆகியோா் வரவேற்றனா்.
மாநிலச் செயலா்கள் அ.முகமது காசிம், வி.சந்திரசேகா், மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் அ.பிரபு உள்ளிட்ட பலா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
நிறைவில் மாவட்ட இணைச் செயலா் எம்.ராஜமாணிக்கம், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் கே.முகமது நவஸ் நன்றி கூறினா்.