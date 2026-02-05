சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் சாலை மறியல்: 310 போ் கைது
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் மறியலில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு சத்துணவு, அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் 310 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பணியிலுள்ள சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்களுக்கு குறைந்தபட்ச காலமுறை ஊதியமாக ரூ.18,700-ஐ நிா்ணயம் செய்து வழங்க வேண்டும். அரசுத் துறைகளில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களில் கல்வித் தகுதியின் அடிப்படையில் சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடிப் பணியாளா்களை பணியமா்த்த வேண்டும்.
ஓய்வு பெற்ற சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியா்களுக்கு அகவிலைப்படியுடன் சோ்த்து குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.6,750-ஐ வழங்க வேண்டும்.
தமிழகத்தில் சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களிலுள்ள காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இந்த மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் ஆட்சியரக பெருந்திட்ட வளாகம் எதிரில் கூட்டமைப்பு சாா்பில் மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மறியல் போராட்டத்துக்கு மாவட்ட அமைப்பாளா் வி.மணிக்கண்ணன் தலைமை வகித்தாா்.
சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் முன்னாள் மாநிலத் துணைத் தலைவா் அபராஜிதன், ஓய்வு பெற்றோா் சங்கத்தின் மாநிலத் தணிக்கையாளா் எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.நாகராஜ், அங்கன்வாடிப் பணியாளா்கள் சங்க அமைப்பாளா் பானுமதி, சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் மலா், தலைவா் சந்திரா உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.
இதைத் தொடா்ந்து சாலையில் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டதாக 80 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவா்கள் தனியாா் மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டு, மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
கள்ளக்குறிச்சி
தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 230 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சங்க மாவட்டச் செயலா் பிரேமா தலைமையில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் கைது செய்யப்பட்டவா்கள் பின்னா் விடுவிக்கப்பட்டனா்.