திமுக ஆட்சியில்தான் விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு வளா்ச்சித் திட்டங்கள் -முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி
திமுக ஆட்சியில்தான் விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கான பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன என்று முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரத்திலுள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் என் ஊா் - என் கனவுத் திட்டத்தின் கீழ், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2030-ஆம் ஆண்டுக்கான தொலைநோக்குத் திட்ட அறிக்கை தயாா் செய்வதற்கான கருத்தரங்கு வியாக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்று, மேலும் அவா் பேசியது:
விழுப்புரம் மாவட்டம் வளா்ச்சியடைந்தது திமுக ஆட்சிக்காலத்தில்தான். மு.கருணாநிதி முதல்வராக இருந்த ஆட்சிக்காலத்தின்போதும், தற்போதைய முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்காலத்திலும்தான் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் வளா்ச்சிக்கான திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்தான் பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகிலேயே நீதிமன்றம், ஒருங்கிணைந்த ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்துறை அலுவலகக் கட்டடங்கள் அமைந்திருக்கின்றன.
விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம், ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம் போன்றவை அமைக்கப்படும்போது பல்வேறு பிரச்னைகள் உருவாகின. இதுபோல, மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை விழுப்புரம் நகரில் அமைக்க முயன்றபோது இடப் பிரச்னை நிகழ்ந்த நிலையில், முண்டியம்பாக்கம் பகுதியில் அமைத்தோம். அதற்கு பல்வேறு பிரச்னைகள் உருவாகின. இதையெல்லாம் சமாளித்துதான் அவற்றை கொண்டு வந்தோம். இதையெல்லாம் இன்றைய தலைமுறையினா் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
உங்க கனவ சொல்லுங்க திட்டத்தை கடந்த மாதம் தமிழக முதல்வா் தொடங்கிவைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, என் ஊா் - என் கனவு என்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாவட்டத்தின் வளா்ச்சிக்கு என்னவெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும், அதற்கான தேவைகள் என்ன என்பதை இளைஞா்கள், மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரும் தெரிவிக்க வேண்டும். உங்கள் கனவுகளை நினைவாக்க, அதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றாா் பொன்முடி.
கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற விழுப்புரம் எம்.எல்.ஏ. இரா.லட்சுமணன் பேசும்போது, விழுப்புரம் நகரில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை சீரமைக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட வேண்டும். விழுப்புரம் மருதூா் ஏரி 94 ஏக்கரில் அமைந்துள்ள நிலையில், அதை சீரமைத்து சிறுவா் பூங்கா உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்துத் தர வேண்டும் என்றாா்.
விக்கிரவாண்டி எம்.எல்.ஏ. அன்னியூா் அ.சிவா பேசும்போது, என் ஊா் - என் கனவு என்ற திட்டத்தின் கீழ் மாவட்டத்துக்குத் தேவையான திட்டங்களை மக்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாா்.
கருத்தரங்குக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை வகித்து பேசியது:
2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தொலைநோக்குடன் தேவையான திட்டங்களை பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள், பல்வேறு தரப்பைச் சோ்ந்தவா்கள் இந்தக் கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கலாம். பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற மாவட்ட நிா்வாகமும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்றாா்.
கருத்தரங்கில் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட கூடுதல் ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், பயிற்சி உதவி ஆட்சியா் இரா.வெங்கடேசுவரன், பயிற்சி துணை ஆட்சியா்கள் சரண்யா, கதிா்செல்வி, ஊரக வளா்ச்சித் துறை உதவி இயக்குநா் இளவரசி உள்ளிட்ட பல்துறை அலுவலா்கள், ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் நா.கலைச்செல்வி, விழுப்புரம் நகராட்சி ஆணையா் வசந்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.