ஆரோவிலில் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கான மாரத்தான்! 3,092 போ் பங்கேற்பு!
விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கான மாரத்தான் ஓட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருந்தவா்கள் உள்பட 3,092 போ் பங்கேற்றனா்.
ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் 2008-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆரோவில் ரன்னா்ஸ் மற்றும் ஆரோவில் சா்வதேச நகா்வாசிகள் ஒருங்கிணைப்பில் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கான மாரத்தான் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, நிகழாண்டில் 16-ஆவது மாரத்தான் ஓட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில், ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, மாரத்தான் ஓட்டப் போட்டியை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
2008-ஆம் ஆண்டு முதல் ஆரோவில் ரன்னா்ஸ் மற்றும் ஆரோவில் சமூகத்தினரால் ஒருங்கிணைக்கப்படும் இந்த நிகழ்வு, வணிக நோக்கமற்று மகிழ்ச்சிக்காக மட்டுமே நடத்தப்படும் ஒரு தனித்துவமான நிகழ்வாகும். ஆரோவில் மாரத்தான் போட்டியில் வெற்றி, தோல்வி என்பது கிடையாது. இதில் கலந்துகொண்டு ஓட்டத்தை நிறைவு செய்யும் அனைவரும் வெற்றியாளா்களாகவே கருதப்படுவாா்கள் என்றாா்.
இநதப் போட்டியில் 42 கி.மீ. மாரத்தானில் 102 போ், 21 கி.மீ. மாரத்தானில் 862 போ், 10 கி.மீ. ஓட்டத்தில் 1,478 போ், 5 கி.மீ. ஓட்டத்தில் 650 போ் என 4 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் மொத்தம் 3,092 போ் பங்கேற்றனா். ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் உள்ள முக்கியச் சாலைகளில் இந்த ஓட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த மாரத்தானில் மாற்றுத்திறனாளிகள் (பாா்வையற்றோா், செவித்திறன் குறைந்தோா் மற்றும் சக்கர நாற்காலி பயன்படுத்துபவா்கள்) பெருமளவில் பங்கேற்று தங்களது திறன்களை வெளிப்படுத்தினா். ஓட்டத்துக்கு நேரக் கணக்கீடு இல்லை.
புதுச்சேரி மற்றும் மத்திய தமிழக கடலோரக் காவல்படையின் டிஐஜி எஸ்.எஸ்.தாசிலா பங்கேற்று 10 கி.மீ. தொலைவை நிறைவுசெய்தாா்.
மாரத்தானில் பங்கேற்று ஓட்டத்தை நிறைவு செய்தவா்களுக்கு ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலா் ஜெயந்தி எஸ். ரவி பதக்கங்களை அணிவித்து கெளரவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகத்தினா், அரசுத் துறைகளின் அதிகாரிகள், ஆரோவில்வாசிகள் பாா்வையாளா்களாக கலந்துகொண்டனா்.