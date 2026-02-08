விழுப்புரம்

வெவ்வேறு இடங்களில் விபத்து: பெண், முதியவா் உயிரிழப்பு

கோப்புப் படம்
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த விபத்துகளில் பெண் உள்பட இருவா் உயிரிழந்தனா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் வட்டம், ரெட்டணை பகுதியைச் சோ்ந்த குப்புசாமி மனைவி அஞ்சலை (48). இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ரெட்டணையிலிருந்து - முப்புளி கிராமத்துக்கு நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது அங்கு வந்த காா் மோதியதில் அஞ்சலை பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த பெரியதச்சூா் போலீஸாா் அஞ்சலையின் சடலத்தை மீட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைத்தனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், காா் ஓட்டுநரான வானூா் வட்டம், இலுப்பைப்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த க.சுந்தர்ராஜ் மீது பெரியதச்சூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாச்சலம் வட்டம், பாலக்கொள்ளை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா்அ.தேவராசு (60). இவா், சனிக்கிழமை உளுந்தூா்பேட்டை அடுத்த ஆா்.ஆா் குப்பம் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டுக்குச் செல்ல உளுந்தூா்பேட்டை- கள்ளக்குறிச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளாா்.

அப்போது அங்கு சாலையை கடக்க முயன்ற தேவராசு மீது உளுந்தூா்பேட்டை சுங்கச்சாவடியிலிந்து கனையாா் கிராமம் நோக்கிச் சென்ற காா் மோதி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த உளுந்தூா்பேட்டை போலீஸாா் அவரின் சடலத்தை கைப்பற்றி , உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைத்தனா்.

இதுகுறித்து உளுந்தூா்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

